Роспотребнадзор исключил отмену масочного режима в ближайшем будущем

Отменять масочный режим, введенный в России из-за пандемии коронавируса, преждевременно. Об этом ТАСС рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Пшеничная напомнила, что в том же Китае маски стали необязательными только тогда, когда в стране почти не стали болеть коронавирусом. По словам специалиста, если в России сейчас отменить масочный режим, то в стране произойдет подъем заболеваемости.

Также Пшеничная напомнила, что чем раньше у россиян сформируется коллективный иммунитет к COVID-19, тем быстрее можно будет заявить о победе над инфекцией.

В Петербурге число больных коронавирусом в марте уменьшилось на 32%.

Фото: Piter.tv