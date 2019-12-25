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Роспотребнадзор исключил отмену масочного режима в ближайшем будущем
Сегодня, 8:50
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nastya960

Роспотребнадзор исключил отмену масочного режима в ближайшем будущем

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Отменять масочный режим, введенный в России из-за пандемии коронавируса, преждевременно. Об этом ТАСС рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Пшеничная напомнила, что в том же Китае маски стали необязательными только тогда, когда в стране почти не стали болеть коронавирусом.  По словам специалиста, если в России сейчас отменить масочный режим, то в стране произойдет подъем заболеваемости.

Также Пшеничная напомнила, что чем раньше у россиян сформируется коллективный иммунитет к COVID-19, тем быстрее можно будет заявить о победе над инфекцией.

В Петербурге число больных коронавирусом в марте уменьшилось на 32%.

Фото: Piter.tv

Теги: маски, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости России,

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