В Петербурге число больных коронавирусом в марте уменьшилось на 32%

При этом количество смертей снизилось незначительно.

В Петербурге за март стало меньше больных коронавирусом. По сравнению с февралем их число сократилось на 32,56%. Такую информацию предоставили в межведомственном совете по борьбе с инфекцией.

Также на 47,68% снизилось количество зараженных, проходящих лечение на дому. При этом количество умерших от COVID-19 снизилось незначительно – на 1,57%.

Пока что заболеваемость не упала до того минимального уровня, который был в августе 2020 года.

Еще один пункт вакцинации от коронавируса откроют в "Ледовом дворце". Он будет работать во время хоккейных матчей.

Фото: Piter.tv