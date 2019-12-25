  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге начались испытания кожного теста на иммунитет к COVID-19
Сегодня, 13:17
122
nastya960

В Петербурге начались испытания кожного теста на иммунитет к COVID-19

0 0

Тест для россиян должен быть готов уже к осени этого года.

Доклинические исследования кожного теста для оценки иммунитета к коронавирусу начались в петербургском НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

Они провели исследование на добровольцах-разработчиках этого теста у себя в институте, выборка получилась вполне неплохая.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Тест для россиян должен быть готов уже к осени этого года.

Вероятность третьей волны в Петербурге остается высокой.

Фото: Piter.tv

Теги: анна попова, коронавирус, роспотребнадзор
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии