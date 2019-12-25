В Петербурге начались испытания кожного теста на иммунитет к COVID-19

Тест для россиян должен быть готов уже к осени этого года.

Доклинические исследования кожного теста для оценки иммунитета к коронавирусу начались в петербургском НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

Они провели исследование на добровольцах-разработчиках этого теста у себя в институте, выборка получилась вполне неплохая. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Тест для россиян должен быть готов уже к осени этого года.

Вероятность третьей волны в Петербурге остается высокой.

Фото: Piter.tv