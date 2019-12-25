Вероятность третьей волны в Петербурге остается высокой

Вторая волна до сих пор не достигла своего минимума.

В Петербурге оценили вероятность возникновения третьей волны коронавируса. В городском межведомственном координационном совете по противодействию распространению КОВИД заявили, что риск остается высоким.

Несмотря на то, что интенсивность распространения инфекции снижается, вторая волна до сих пор не достигла своего минимума. Он наблюдался в августе 2020 года – между первой и второй волнами.

В воскресенье, 18 апреля, в Петербурге зарегистрировали на 3,09% больше случаев заражения по сравнению с прошлым воскресеньем. При этом за неделю общее число активно больных уменьшилось на 4,31%.

На данный момент вакцину сделали 498 558 петербуржцев, из них 346 220 полностью завершили цикл. Всего в город поступило 726 212 доз вакцины. Ее ежедневно доставляют в пункты вакцинации. Запас на сегодня – 227 654 доз.

Ранее стало известно, сколько "ковидных" пациентов в Петербурге сейчас находятся на ИВЛ.

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