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Стало известно, сколько "ковидных" пациентов в Петербурге сейчас находятся на ИВЛ
Сегодня, 17:13
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Стало известно, сколько "ковидных" пациентов в Петербурге сейчас находятся на ИВЛ

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Тяжелых больных в стационарах – 25%.

Стало известно, сколько "ковидных" пациентов в Петербурге находятся на ИВЛ на текущий момент. Так, их число составляет 153. Информация об этом появилась в информационной справке по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 17 апреля, распространяемой пресс-службой правительства города.

Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 25 %. На ИВЛ находятся 153 пациента.

– сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

Почти 22% коечного фонда под COVID-19 свободно в Петербурге. 

Фото: Piter.tv

Теги: болезни, ивл, коронавирус
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Происшествия, Лента новостей,

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