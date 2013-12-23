Стало известно, сколько "ковидных" пациентов в Петербурге сейчас находятся на ИВЛ

Тяжелых больных в стационарах – 25%.

Стало известно, сколько "ковидных" пациентов в Петербурге находятся на ИВЛ на текущий момент. Так, их число составляет 153. Информация об этом появилась в информационной справке по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 17 апреля, распространяемой пресс-службой правительства города.

Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 25 %. На ИВЛ находятся 153 пациента. – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

Почти 22% коечного фонда под COVID-19 свободно в Петербурге.

Фото: Piter.tv