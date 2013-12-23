Почти 22% коечного фонда под COVID-19 свободно в Петербурге

В Петербурге свободно почти 22% коечного фонда под пациентов с коронавирусом COVID-19. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 17 апреля, распространяемой пресс-службой Смольного.
Так, сообщается, что по данным на среду в городе свободна 1156 коек. Всего в городе развернуто более 5,2 тысяч коек.
В Петербурге для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями развернуты 5273 койки. Из них свободны 1156 коек, что составляет 21,9 % от общего коечного фонда для коронавирусных больных.
– сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19
Фото: Piter.tv
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