Почти 22% коечного фонда под COVID-19 свободно в Петербурге

Количество свободных коек под пациентов с коронавирусом в Петербурге составило 1156.

В Петербурге свободно почти 22% коечного фонда под пациентов с коронавирусом COVID-19. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 17 апреля, распространяемой пресс-службой Смольного.

Так, сообщается, что по данным на среду в городе свободна 1156 коек. Всего в городе развернуто более 5,2 тысяч коек.

В Петербурге для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями развернуты 5273 койки. Из них свободны 1156 коек, что составляет 21,9 % от общего коечного фонда для коронавирусных больных. – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

Фото: Piter.tv