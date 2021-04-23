Попова сообщила об усилении санитарно-карантинного контроля на границе

Глава Роспотребнадзора рассказала о работе по недопущению мутаций COVID-19 в РФ.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об усилении санитарно-карантинного контроля на государственной границе. По информации от чиновницы, режим усилен на всех видов пропуска в страну, чтобы предотвратить распространение мутаций коронавируса. Сведения чиновница привела во время оперативного совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

Контроль стал гораздо более плотным, мы увеличили кратность лабораторных исследований всех возвращающихся из-за рубежа и установили плотный контроль на всех видах пунктов пропуска, не только авиационные, но и морские, и сухопутные и автомобильные и пешеходные. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Ранее Москва приняла постановление о приостановке авиасообщения с Турцией и Танзанией. По мнению Поповой, сейчас можно говорить об отсутствии опасный эпидемиологических тенденций по развитию инфекции в РФ при сохранении существующих требований по санитарным нормам.

Россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая.

Видео: kremlin.ru