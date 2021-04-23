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Россияне будут отдыхать с 1 по 11 мая

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Путин согласился сделать нерабочими дни между майскими праздниками.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила Владимиру Путину из-за коронавируса сделать непрерывными майские праздники.

Президент согласился с данной идеей. Поэтому россияне будут отдыхать с 1 по 11 мая. Соотвествующий приказ он подпишет сегодня.

По словам Поповой, из-за разорванных майских каникул россиянам придется ездить на общественном транспорте, возвращаясь в город и вновь выезжая за его пределы, что создает определенные риски.

Если вы считаете, то это необходимо, хорошо, мы так и сделаем, и сегодня я соответствующий указ подпишу.

Владимир Путин

Ранее Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России.

Фото и видео: kremlin.ru

Теги: майские выходные, попова, путин
Категории: Новости России, Лента новостей,

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