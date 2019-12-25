В петербургских стационарах свободно 23 % коек для больных коронавирусом

К аппаратам ИВЛ сейчас подключено 158 человек.

В Северной столице для пациентов, переносящих COVID-19, развернуто 5 248 мест. Из них свободно 1 229 кроватей, что составляет 23,4 % от общего числа коек для ковидных больных. Об этом сообщили в текущей информационной справке по противодействию эпидемии в городе.

Доля пациентов, у которых коронавирус протекает в тяжелой форме, составляет 28 %. К аппаратам ИВЛ на сегодняшний день подключено 158 человек.

Если сравнивать эти показатели с прошлой неделей, то можно заметить, что сегодня больных инфекцией меньше на 14,79 %.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Петербург подводит итоги акции "Мы Вместе". Акция завершилась, но волонтеры продолжат помогать своим подопечным. Напомним, что в первую волну пандемии добровольцы выполнили 23 тысячи заявок. Участники движения круглосуточно дежурили на телефонной линии, отвечали жителям города на вопросы о COVID-19.

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