Северная столица подводит итоги акции "Мы Вместе"

Акция завершилась, но волонтеры продолжат помогать своим подопечным.

В Петербурге подошла к концу акция взаимопомощи "Мы Вместе", которую объявили еще в начале пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 24 апреля.

Весной прошлого года в волонтерское движение вошли 4 425 человек. В период второй волны распространения заболевания к команде присоединились еще 1 169 петербуржцев.

С первых дней локдауна добровольцы помогали нуждающимся: приносили продукты питания, лекарства, товары первой необходимости. Так, в первую волну пандемии волонтеры выполнили 23 тысячи заявок. Участники движения круглосуточно дежурили на телефонной линии, отвечали жителям города на вопросы о COVID-19.

Присоединившиеся к акции бизнес-компании и некоммерческие организации поставляли врачам в стационары воду и еду. Некоторые организации предоставили транспорт для медучреждений..

Волонтеры, имеющие медицинское образование, помогали докторам в больницах: ухаживали за больными и оказывали психологическую поддержку пожилым людям.

Самые активные добровольцы получили благодарственные письма Президента России и памятные медали "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи "Мы Вместе".

Акция подошла к концу, но волонтеры пообещали и дальше помогать своим подопечным.

Ранее на Piter.tv сообщили, что за последние сутки коронавирус в Петербурге нашли у 689 горожан.

Фото: Piter.tv