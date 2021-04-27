Голикова: новые штаммы COVID-19 выявили в 54 регионах РФ

Вице-премьер отметила, что ситуация по распространению новых мутаций COVID-19 находится под жестким контролем.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в 54 регионах страны были обнаружены мутировавшие штаммы COVID-19. Об этом она сообщила на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании.

По ее словам, ситуация с распространением новых штаммов коронавируса находится под особым контролем.

Что касается циркуляции вируса внутри страны, то здесь новые штаммы <...> выявлены в 54 регионах. Татьяна Голикова, вице-премьер России

Голикова уточнила, что больше всего случаев было выявлено с британским штаммом коронавируса. Его обнаружили в 48 регионах России. Также она сообщила о выявлении в одиннадцати регионах страны случаев южноафриканского штамма. Еще 22 региона России имеют случаи иных мутаций COVID-19.

Ранее мы сообщали, что смертность в России выросла на 17,9% за 2020 год.

Видео: Совет Федерации

