Голикова: новые штаммы COVID-19 выявили в 54 регионах РФ

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в 54 регионах страны были обнаружены мутировавшие штаммы COVID-19. Об этом она сообщила на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании.
По ее словам, ситуация с распространением новых штаммов коронавируса находится под особым контролем.
Что касается циркуляции вируса внутри страны, то здесь новые штаммы <...> выявлены в 54 регионах.
Татьяна Голикова, вице-премьер России
Голикова уточнила, что больше всего случаев было выявлено с британским штаммом коронавируса. Его обнаружили в 48 регионах России. Также она сообщила о выявлении в одиннадцати регионах страны случаев южноафриканского штамма. Еще 22 региона России имеют случаи иных мутаций COVID-19.
Ранее мы сообщали, что смертность в России выросла на 17,9% за 2020 год.
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