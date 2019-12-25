Смертность в России выросла на 17,9% за 2020 год

Минздрав подготовил итоговый отчет о своей работе, в том числе рассказав об уровне смертности в России.

С января по декабрь 2020 года в России на 17,9% выросла общая смертность в сравнении с 2019 годом. Об этом говорится в отчете Минздрава, передает РИА Новости.

По данным итогового отчета министерства, за прошлый год умерло 2 124 500 человек. Это на 323,8 тысячи человек больше, чем годом ранее.

Также сократилась ожидаемая продолжительность жизни. Если в 2019 году она составляла 73,34 года, то в год пандемии снизилась до 71,5 года. Минздрав надеется, что к 2030 году ожидаемая продолжительность жизни вырастет до 78 лет.

По данным ведомства, общая заболеваемость населения России в 2020 году снизилась на 5,3%. В сравнении с 2019 годом общая заболеваемость населения болезнями системы кровообращения снизилась на 5,3%. А вот проблемы органов дыхания выявили на 2,7% больше.

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