В ВОЗ оценили ситуацию с COVID-19 в мире как тревожную

В организации считают, что людям следует оценить риски, прежде чем отправляться в зарубежные страны.

Всемирная организация здравоохранения заявила о тревожном росте уровня заболеваемости и смертности от COVID-19 в течение последних нескольких недель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ВОЗ в России Мелиту Вуйнович.

По ее словам, люди должны, в первую очередь, оценить риски и меры безопасности при поездках за границу.

ВОЗ разработала подробные рекомендации, основанные на оценке рисков, связанных с международными поездками, в контексте COVID-19, которые были предоставлены всем странам в декабре 2020 года и с тех пор периодически обновляются. Мелита Вуйнович, представитель ВОЗ в России

По словам Вуйнович, странам следует принимать актуальные меры ограничений, чтобы они соответствовали эпидемиологической ситуации и условиям.

Ранее глава ВОЗ заявил, что мир терпит неудачу в обеспечении равного доступа к вакцинам.

Фото: Piter.TV