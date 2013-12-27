Глава ВОЗ заявил, что мир терпит неудачу в обеспечении равного доступа к вакцинам

Тедрос Аданом Гебрейесус призвал делать пожертвования в COVAX.

Глава Всемирной организации здравоохранения заявил, что мир терпит неудачу в обеспечении равного доступа к вакцинам. Такое заявление Тедрос Аданом Гебрейесус сделал во время заседания Экономического и социального совета ООН. Специалист привел статистику о том, что более 82 процентов из всех сделанных прививок (832 млн доз) сделано в странах с высоким и средним доходами. При этом страны с низким ВВП практически не имеют доступа в вакцинам.

Человечество терпит неудачу в деле обеспечения равного доступа к вакцинам от коронавирусной инфекции: более 82% из 832 млн прививок в мире приходится сейчас Равенство в вопросе о вакцинах - это вызов нашего времени. И мы терпим неудачу. Некоторые страны, ожидавшие получить вакцину через механизм COVAX, не получили ничего. Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ

Эксперт напомнил, что многие страны не получили вовремя вторую часть выделенных им по квоте вакцин, что сказывается на планах по второму этапу вакцинации населения. Ранее предполагалось, что объемы поставок через COVAX к текущему моменту достигнут более 100 млн доз. В действительности механизм распределил только 40 млн доз.

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Фото: WHO