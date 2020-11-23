В России запатентовали препарат для лечения и профилактики COVID-19

Сообщается, что новое лекарство способно предотвращать самые тяжелые формы развития коронавируса.

Федеральное медико-биологическое агентство России получило патент на препарат "Мир-19" для профилактики и лечения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.

Аббревиатура МИР расшифровывается как малая интерферирующая РНК.

Сообщается, что Роспатент уже выдал документ научному центру "Институт иммунологии" на новое лекарство. Препарат, по заявлению пресс-службы агентства, предназначен для профилактики или лечения коронавирусной инфекции через ингаляционное или интраназальное введение.

В настоящее время завершена первая фаза клинического исследования препарата, доказавшая его безопасность и хорошую переносимость. Начинается вторая фаза исследования препарата у людей, инфицированных SARS-CoV-2. из сообщения пресс-службы ФМБА

Предполагается, что лекарство прекращает "размножение" вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития COVID-19.

Ранее представитель ВОЗ в России сообщил о риске ввоза новых мутаций COVID-19.

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