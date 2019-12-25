В Евросоюзе подтвердили связь между препаратом AstraZeneca и случаями тромбоза

В Великобритании за последние дни по этой причине скончались семь человек.

Глава департамента Европейского агентства лекарственных средств по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери подтвердил наличие связи между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Кавалери отметил, что несколько стран заявили о случаях образования тромбов у людей после использования этого препарата. Уже известно, что 3 апреля по этой причине в Великобритании за последние дни скончались семь человек.

На мой взгляд, сейчас мы можем сказать, что очевидно существует связь с этой вакциной. Мы пока не знаем, что именно вызывает такую реакцию. В ближайшие часы мы официально объявим о существовании такой связи, но нам еще предстоит понять, как это происходит. Марко Кавалери для Agence France-Presse

Ранее агентство лекарственных средств уверяло об отсутствии претензий к вакцине AstraZeneca. Всемирная организация здравоохранения также одобрила продолжение вакцинации этим препаратом.

Однако некоторые европейские страны приостановили или запретили вакцинацию данным препаратом из-за обнаружения тромбоза у пациентов. В компании-производителе заявили, что у более 17 миллионов привитых не наблюдалось возникновения патологий.

Ранее Лавров допустил производство индийской вакцины от COVID-19 в России.

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