Лавров допустил производство индийской вакцины от COVID-19 в России

Глава российского МИД не исключает вероятность производства индийского препарата на территории РФ.

Российский глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров допустил производство индийской вакцины от COVID-19 на территории РФ. Москва не будет исключать такую возможность. Об этом министр сообщил коллегам на пресс-конференции в Нью-Дели, собранной по итогам переговоров с коллегой Субраманьяном Джайшанкаром.

У нас очень тесные контакты с индийскими друзьями... Я не исключаю, что дальнейшее сотрудничество в этой сфере охватит и производство вакцины на российской территории. Наверное, специалисты должны это обсуждать и исходить из максимальной эффективности такого рода взаимодействия. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что местные журналисты из издания The Hindu опубликовали новость о том, что вакцина от коронавируса "Спутник V" получит разрешение на экстренное использование в Индии в течение 10 дней. таким образом препарат станет третьим разрешенным в стране для профилактики заражения COVID-19. Сейчас медики вакцинируют населения индийским вариантом "оксфордской" вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield и отечественной Covaxin.

Лавров заявил, что Россия и Китай не преследуют цели создать военный союз.

Видео: МИД России