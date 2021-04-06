  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:35
133
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Лавров заявил, что Россия и Китай не преследуют цели создать военный союз

0 0

Глава МИД РФ выступил на пресс-конференции в Нью-Дели.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Россия и Китай не преследуют цели создать военный союз. Такое заявление министр сделал во время пресс-конференции по итога встречи с коллегой из Индии Субраманиамом Джайшанкаром в Нью-Дели.

В двусторонних документах, которые были одобрены на высшем уровне в ходе российско-китайских саммитов, сказано, что наши отношения достигли, наверное, лучшего за всю историю уровня, но эти отношения не преследуют цель создать военного союза. 

Сергей Лавров, глава МИД РФ

По мнению Лаврова, информация о формировании военного союза между Москвой и Пекином является спекуляцией. В программе "Большая игра" на Первом канале чиновник высказал уверенность в том, что миру не нужен еще один альянс, наподобие НАТО в Азии.

Лавров передал главе МИД Индии устное послание Моди от Путина.

Видео: МИД России

Теги: китай, мид, сергей лавров
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии