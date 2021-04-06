Глава МИД РФ выступил на пресс-конференции в Нью-Дели.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Россия и Китай не преследуют цели создать военный союз. Такое заявление министр сделал во время пресс-конференции по итога встречи с коллегой из Индии Субраманиамом Джайшанкаром в Нью-Дели.

В двусторонних документах, которые были одобрены на высшем уровне в ходе российско-китайских саммитов, сказано, что наши отношения достигли, наверное, лучшего за всю историю уровня, но эти отношения не преследуют цель создать военного союза. Сергей Лавров, глава МИД РФ

По мнению Лаврова, информация о формировании военного союза между Москвой и Пекином является спекуляцией. В программе "Большая игра" на Первом канале чиновник высказал уверенность в том, что миру не нужен еще один альянс, наподобие НАТО в Азии.

Лавров передал главе МИД Индии устное послание Моди от Путина.

Видео: МИД России