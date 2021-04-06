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Лавров передал главе МИД Индии устное послание Моди от Путина

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Главы МИД РФ и Индии встретились в Нью-Дели.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров передал главе МИД Индии Субраманияму Джайшанкару устное послание для премьер-министра Нарендры Моди от Владимира Путина. Об этом чиновник заявил журналистам на пресс-конференции по итогам встречи с коллегой.

Большое внимание уделили вопросам наполнения предстоящих двусторонних контактов, в том числе на высшем уровне. Имею в виду визит президента РФ в Индию. Я передал моему коллеге устное послание президента Путина на имя премьер-министра Моди, в том числе и по этим вопросам.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр напомнил, что в рамках рабочего визита обсудил с индийским представителем вопрос совместного производства оружия, а также другие аспекты военно-технического сотрудничества.

Лавров провел встречу со спецпредставителем президента США по вопросам климата.

Видео: МИД России

Теги: индия, мид, сергей лавров
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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