Лавров провел встречу со спецпредставителем президента США по вопросам климата

Министр пересекся с американским представителем в гостинице в Нью-Дели.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел встречу со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри. Дипломаты встретились в Нью-Дели на территории отеля, в котором поселились.

Глава МИД РФ находится в Индии с рабочим визитом с вечера 5 апреля. Спецпредставитель Вашингтона прибыл в столицу Индии, чтобы обсудить климатическую повестку на виртуальном саммите. В феврале текущего года стороны провели телефонный разговор, в рамках которого подняли вопрос реализации Парижского соглашения.

Напомним, что пресс-служба Белого дома подтвердила, что Вашингтон намерен 22 и 23 апреля провести виртуальный климатический саммит, в котором примут участие 40 мировых лидеров. В программе заявлены президент РФ Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин. В Кремле официально уведомили, что приглашение Россия к участию в мероприятии получила, детали будут уточняться по дипломатическим каналам.

Лавров назвал слова Байдена о Путине возмутительными.

Фото: МИД России