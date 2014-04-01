Лавров назвал слова Байдена о Путине возмутительными

В МИД прокомментировали заявление президента США о том, что политик считает российского президента "убийцей".

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал слова американского президента Джо Байдена о Владимире Путине возмутительными. Об этом чиновник сообщил в интервью журналистам Первого канала. Министр принял участие в съемках программы "Большая игра".

То, что прозвучало в интервью президента США Байдена каналу ABC, – возмутительная, беспрецедентная риторика. Но за риторикой всегда нужно видеть реальные дела, а они начались задолго до этого интервью, еще при администрации Барака Обамы. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что глава Белого дома сообщил СМИ, что считает российского лидера "убийцей". Он добавил, что Москва ответит за своей вмешательство в президентские выборы в США. Позже пресс-секретарь администрации Джен Псаки не стала комментировать данные о том, было ли заявление политика метафорой или нет. Чиновница заметила, что Байден не будет сдерживаться в своих высказываниях.

Лавров напомнил, что Дональд Трамп публично высказывался в пользу хороших отношений с Россией. В МИД РФ уточнили, что политик был готов поладить с Москвой, но ему не позволили это сделать.

Лавров сравнил США с дворовыми хулиганами.

Видео: МИД России