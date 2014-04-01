Глава МИД РФ прокомментировал отношения Москвы с Вашингтоном.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сравнил США с дворовыми хулиганами. Об этом чиновник сообщил журналистам в эфире программы "Большая игра", вышедшей на Первом канале. Спикер подчеркнул, что Москва не ищет от Вашингтона конфронтации, но способна за себя постоять. По словам гостя шоу, сейчас модно описывать происходящее жизненными образами.

И всегда во дворе были два-три главных хулигана, которые всех строили, наказывали, заставляли чистить ботинки, отнимали деньги, - какие-то копейки, которые мама давала на пирожки, на завтраки. Но проходило два, три, четыре года, и эти маленькие пацаны подрастали и становились способными отвечать. Нам даже подрастать не надо. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что очередное напряжение в отношениях России и США возникло после того,как американский президент Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он российского коллегу Владимира Путина убийцей.

Лавров считает, что попытки развязать новую войну в Донбассе могут разрушить Украину.

Видео: МИД России