Глава МИД РФ вспомнил о терактах, изменивших США.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал, как теракт 11 сентября изменил американцев. Об этом чиновник заявил в эфире программы Первого канала "Большая игра". Гость проекта вспомнил, что в то время о находился в должности постоянного представителя Москвы при ООН.

Переломный момент, с моей точки зрения, в отношении того, как американцы живут, был 11 сентября 2001 года. Я был в Нью-Йорке, на Манхэттене, ощущал этот запах, пытался дозвониться, потому что телефоны все выключились. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дипломат считает, что после теракта Нью-Йорк больше не смог жить свободно, как делал это ранее. Городу пришлось насторожиться и "оглядываться через плечо", чтобы ему никто не смог принести беду. По мнению Лаврова, подозрительность и замкнутость глубоко проникла в американское общество. Он отметил, что уважает работу спецслужб США, которые не допустили новых терактов, кроме того, что произошел на Бостонском марафоне.

Лавров заявил об отказе НАТО обсуждать с Россией меры военного доверия.