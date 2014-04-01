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Лавров заявил об отказе НАТО обсуждать с Россией меры военного доверия
Сегодня, 14:38
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lesjasap

Лавров заявил об отказе НАТО обсуждать с Россией меры военного доверия

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В МИД РФ прокомментировали взаимодействие с Североатлантическим военным альянсом.

Российский глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил об отказе НАТО обсуждать с Россией меры военного доверия. Об этом спикер сообщил журналистам в рамках специальной сессии Ближневосточной конференции, которая проводится на базе дискуссионного клуба "Валдай".

Натовцы категорически отказываются даже обсуждать меры военного доверия, которые мы предложили. В том числе предложение о том, где говорится об отводе учений от линии соприкосновения на согласованную дистанции, чтобы согласовать дистанцию максимального движения самолетов и кораблей.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дипломат напомнил, что Россия не отказывается от работы в связке Москва-Североатлантический альянс.

Лавров оценил идеи создания ближневосточного и азиатского НАТО.


 

Теги: валдай, мид, нато, сергей лавров
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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