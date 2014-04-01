Российский глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил об отказе НАТО обсуждать с Россией меры военного доверия. Об этом спикер сообщил журналистам в рамках специальной сессии Ближневосточной конференции, которая проводится на базе дискуссионного клуба "Валдай".
Натовцы категорически отказываются даже обсуждать меры военного доверия, которые мы предложили. В том числе предложение о том, где говорится об отводе учений от линии соприкосновения на согласованную дистанции, чтобы согласовать дистанцию максимального движения самолетов и кораблей.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Дипломат напомнил, что Россия не отказывается от работы в связке Москва-Североатлантический альянс.
Лавров оценил идеи создания ближневосточного и азиатского НАТО.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все