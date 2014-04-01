Лавров: США подают сигналы о готовности улучшить ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

Глава МИД оценил действия Белого дома в отношении СВПД.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Вашингтон подает сигналы о готовности улучшить ситуацию вокруг иранской ядерной сделки. К такому выводу пришел МИД РФ по действиям, которые предпринимает в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий администрация Джо Байдена. Заявление чиновник сделал в рамках специальной сессии на Ближневосточной конференции, которая проводится в рамках дискуссионного клуба "Валдай".

Сейчас есть обнадеживающие сигналы от администрации Байдена в направлении поиска какого-то компромисса с тем, чтобы вывести из тупика ситуацию вокруг СВПД и параллельно начать рассматривать дополнительные озабоченности. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: Россия ведет консультации по реализации идеи о проведении саммита "пятерки" СБ ООН.

Видео: Youtube/Valdai Club