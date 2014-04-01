Лавров: Россия ведет консультации по реализации идеи о проведении саммита "пятерки" СБ ООН

МИД РФ хочет реализовать предложение Владимира Путина.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Москва ведет консультации по реализации идеи о проведении саммита постоянной "пятерки" Совета Безопасности ООН. В этот список входят Франция, РФ, Германия, Великобритания, США и Китай. Информацией спикер поделился с коллегами на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

Мы думаем, как эту идею реализовать. Проводим консультации с нашими партнерами. Надеюсь, что такой разговор состоится, он действительно важен. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что инициативу проведения встречи лидеров постоянных членов СБ ООН предложил Владимир Путин 23 января прошлого года. Данную инициативу поддержали все члены "пятерки", но из-за пандемии коронавируса реализация очного формата мероприятия была отложена.

Лавров: ограничения США и ЕС в адрес РФ и Китая на мировых рынках противоречат нормам ВТО.

Видео: Youtube/Valdai Club