Лавров: ограничения США и ЕС в адрес РФ и Китая на мировых рынках противоречат нормам ВТО

Министр выступил на площадке "Валдай".

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что ограничения США и Евросоюза в адрес РФ и Китая на мировых рынках противоречат нормам Всемирной торговой организации. Об этом чиновник сообщил коллегам на специальной сессии дискуссионного клуба "Валдай", посвященной Ближневосточной конференции.

Мы за то, чтобы конкуренция была честной. Против Китая применяются недобросовестные методы, как и против РФ. Попытки прибегать по поводу и без к рестрикциям, к подрыву позиций конкурентов, введению искусственных ограничений на мировых рынках, противоречащих нормам ВТО, - все это из этой области. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр прокомментировал деятельность пекина на Ближнем Востоке. В МИД России полагают, что у КНР есть право отстаивать национальные интересы также, как и Москва отстаивает свои в регионе. Он заметил, что в качестве глобальной державы Китай продвигает собственные экономические проекты и концепции общей судьбы человечества.

Лавров: Встреча в Москве по Афганистану придала импульс переговорам.

Видео: Youtube/Valdai Club