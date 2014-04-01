Лавров: Встреча в Москве по Афганистану придала импульс переговорам

Министр выступил на конференции "Сердце Азии - Стамбульский процесс".

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что встреча в Москве по Афганистану придала импульс переговорам в Дохе. Такое заявление министр сделал в рамках выступления на конференции "Сердце Азии - Стамбульский процесс" в Москве. Чиновник напомнил, что в столице РФ 18 марта собралась расширенная "тройка" по урегулированию вопроса, в которую входят представители Китая, США и Пакистана.

Исходим из того, что состоявшаяся между афганскими делегациями дискуссия придала дополнительный импульс переговорному процессу в Дохе. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр обратил внимание коллег на то что совместно с региональными и международными партнерами Москва активно ведет работу по урегулированию афганского конфликта. Дипломаты контактируют с властями страны, местными политическими деятелями, почетными гостями из Катара и Турции, а также членами террористического запрещенного на территории России движения "Талибан".

Байден заявил, что США покинут Афганистан "в полном порядке и безопасно".

Видео: МИД России