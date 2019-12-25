В Белом доме считают, что будет трудно соблюсти сроки по выводу войск из региона.

Американский президент Джо Байден заявил, что США покинут Афганистан "в полном порядке и безопасно". Об этом политик сообщил на первой публичной пресс-конференции в Белом доме. Спикер предполагает, что Вашингтон сможет соблюсти установленные соглашением сроки, выведя собственных военных из региона к первому мая. Из-за трудностей Америка начала консультации с партнерами из НАТО, чьи войск также находятся в Кабуле.

Будет трудно будет соблюсти крайний срок 1 мая... По тактическим причинам будет трудно вывести войска. Джо Байден, президент США

Напомним, что в конце февраля прошлого года стало известно о том, что США и "Талибан" (запрещенное террористическое движение в РФ) в Катаре подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире. Документ предусматривает вывод войск из Афганистана за 14 месяцев.

Байден обвинил КНДР в нарушении резолюции Совбеза ООН.

Фото: Белый дом