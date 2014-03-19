Байден обвинил КНДР в нарушении резолюции Совбеза ООН

Президент США прокомментировал запуски ракет Северной Кореей.

Американский президент Джо Байден обвинил КНДР в нарушении резолюции Совета безопасности ООН в связи с ракетными запусками. Такое заявление политик сделал на первой публичной пресс-конференции в Белом доме.

Резолюция ООН 1718 была нарушена этими самыми ракетами, которые испытывали...Я также готов к некой форме дипломатии, но она должна быть обусловлена результатом в виде денуклеаризации. Джо Байден, президент США

Администрация Байдена уточнила, что Вашингтон даст соответствующий ответ на действия Северной Кореи, если Пхеньян решит проводить эскалацию в отношениях за счет запусков ракет.

Напомним, что накануне в Южной Корее и Японии заявили, что КНДР за последние дни провела два ракетных испытания. В воскресенье в сторону Желтого моря были запущены две крылатые ракеты на небольшую дальность. В четверг радары зафиксировали запуск двух баллистических ракет в направлении Японского моря.

Байден заявил, что скучает по Трампу.

Фото: Белый дом