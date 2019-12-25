Южная Корея и Япония сообщили о пуске КНДР не менее одного баллистического снаряда

Информация о баллистических характеристиках официально еще не подтверждена.

Южная Корея сообщила о пуске КНДР не менее одного баллистического снаряда. Такая информация появилась в Объединенном комитете начальников штабов. Военные зафиксировали пуск из Северной Кореи боеголовки в направлении Японского моря. Изначально тип снаряда не уточнялся.

Ранее в Токио военные заявили о запуске с территории Северной Кореи ракеты, предположительно, баллистической. Она якобы упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Напомним, что если запуск баллистической ракеты из КНДР будет официально подтвержден, то он станет первым пуском в текущем году, а также вторым запуском ракеты северокорейцами в 2021 году. Предыдущую ракету военные запускали 21 марта. Тогда в сторону Желтого моря из провинции Пхёнан-Намдо были выпущены две крылатые ракеты. Тогда в Южной Корее уточнили, что запуск крылатых ракет не является нарушением резолюции СБ ООН.

Блинкен: США и Япония будут сотрудничать в вопросе денуклеаризации КНДР.

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