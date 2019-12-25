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Блинкен: США и Япония будут сотрудничать в вопросе денуклеаризации КНДР
Сегодня, 8:46
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lesjasap

Блинкен: США и Япония будут сотрудничать в вопросе денуклеаризации КНДР

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Госсекретарь США прибыл с визитом в Токио.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен пообещал, что Вашингтон и Токио будут сотрудничать в вопросе денуклеаризации КНДР. Об этом спикер заявил перед началом переговоров с главой МИД Тосимицу Мотэги. Сейчас американский чиновник находится с официальным визитом в Японии. 

США и Япония продолжат сотрудничество, направленное на денуклеаризацию Северной Кореи.

Энтони Блинкен, госсекретарь США

Тосимицу Мотэги поддержал коллегу в его позиции. Блинке добавил, что администрация Джо Байдена будет оказывать Японии всестороннюю поддержку в вопросе решения ситуации, связанной с похищением граждан северокорейскими спецслужбами. Напомним, что КНДР и Япония не поддерживают отношения друг с другом. В 2002 году Северная Корея впервые признала факт похищения японских граждан. Речь шла о 13 людях. На родину к данному моменту удалось вернуться только пятерым из них.

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Фото: www3.nhk.or.jp

Теги: кндр, сверная корея, энтони блинкен, япония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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