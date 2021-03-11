Блинкен: США не давали согласия на разморозку каких-либо активов Ирана

Госсекретарь прокомментировал сообщение Южной Кореи о готовности разблокировать средства Ирана.

Государственный секретарь Энтони Блинкен заявил о том, что США не давали согласия на разморозку каких-либо активов Ирана. Об этом чиновник сообщил представителям Палаты представителем в рамках выступления в комитете по иностранным делам. Спикер добавил, что в ближайшем будущем Госдеп не планирует давать такое разрешение. Для начала США ждут, что Тегеран вернется к выполнению обязательств по соглашению ядерной программы.

Мы этого не делаем. Это сообщение неверное...Как мы говорили, если Иран вернется к выполнению своих обязательств в рамках ядерного соглашения, мы сделаем то же самое. Это будет включать в себя … ослабление санкций в соответствии с соглашениями. Но пока Иран не вернется к соблюдению, они не получат снятия этих санкций. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Так Блинкен ответил на вопрос конгрессменов, которые попросили его прокомментировать заявление властей Южной Кореи о том, что они готовы разблокировать иранские активы на семь млрд долларов после того, как проведут консультации с администрацией Джо Байдена. В конце февраля официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заметил, что Сеул может разблокировать государственные счета Ирана в размере одного млрд США. В начале марте глава местного МИД уточнил, что Южная Корея ждет со стороны американских властей разблокирования замороженных в стране иранских средств.

Блинкен заявил, что США усилят поддержку Украины, в том числе в сфере безопасности.

Видео: YT / U.S. Department of State