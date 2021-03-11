Госсекретарь США напомнил о непризнании воссоединения Крыма с РФ.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что США усилят поддержку Украины, в том числе в сфере безопасности и экономики, борьбе с коррупцией, укреплении демократических институтов. Об этом чиновник рассказал в рамках своего выступления в комитете по иностранным делам Палаты представителей.

Мы твердо поддерживаем Украину, мы намерены усилить эту поддержку как в сфере безопасности и экономики, так и в том, что касается ее собственных усилий, направленных на укрепление демократии в стране. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Чиновник напомнил конгрессменам, что пункт помощи Киеву важен, так как с одной страны Украине приходится противостоять "агрессии извне", а с другой - справляться с внутренними государственными проблемами. Блинкен напомнил о позиции Вашингтона в непризнании воссоединения Крыма с Россией. Глава внешнеполитического ведомства США добавил, что дипломаты выступают против агрессии на Донбассе.

Госсекретарь США признал, что "Северный поток — 2" почти закончен.

Видео: YT / U.S. Department of State