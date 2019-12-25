Госсекретарь США выступил в Палате представителей.

Государственный секретарь Энтони Блинкен пообещал давать отпор "российской дезинформации о вакцинах". Об этом чиновник сообщил на слушаниях в Палате представителей. Спикер ответил на соответствующий вопрос конгрессменов. Блинкен добавил, что Вашингтон будет твердо давать отпор в тех случаях, когда будет видеть подобное поведение со стороны других стран.

Я разделяю вашу обеспокоенность неправильной и неверной информацией, которая публикуется, в том числе и Россией. Это исключительно опасно помимо того, что исключительно неправильно и в конечном счете направлено против них самих, потому что… они сами не будут полностью в безопасности, пока весь мир не будет привит. Энтони Блинкен, госсекретарь США

В Госдепартаменте США уточнили, что в настоящее время активно финансируются усилия по борьбе с распространением дезинформации. Ранее специалисты рассказали, что существуют четыре российские онлайн-платформы, которые представляют неправдивую информацию о вакцинах. Конкретные названия они не привели. В Госдепе предположили, что за этим стоит местная разведка.

Блинкен считает, что Иран "движется в неправильном направлении" в вопросе ядерной сделки.

Фото: YouTube/NowThis News