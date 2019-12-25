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Блинкен обсудил с Пашиняном ситуацию в Армении и Нагорном Карабахе
Сегодня, 8:02
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lesjasap

Блинкен обсудил с Пашиняном ситуацию в Армении и Нагорном Карабахе

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Нед Прайс раскрыл темы разговора госсекретаря США с премьер-министром Армении.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен обсудил с премьер-министром Николом Пашиняном ситуацию в Армении и Нагорном Карабахе. Об этом на брифинге с журналистами сообщил руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Чиновник заявил, что США поддерживают демократические институты власти, а также мирное урегулирование конфликта в регионе.

Госсекретарь подчеркнул важность верховенства закона и демократических институтов, а также выразил нашу поддержку развитию демократических процессов и институтов Армении.

Нед Прайс, глава пресс-службы Госдепа США

Чиновник напомнил, что Блинкен приветствует усилия Армении по достижению долгосрочного урегулирования вопроса в НКР. Ранее Вашингтон высказывался против требований армянских военнослужащих, которые потребовали отставки местного премьер-министра. В Госдепе США призвали силовиков не вмешиваться в политику.

Госдеп обеспокоен решением российского суда отклонить жалобы "Радио Свобода" на штрафы.

Фото: YouTube/Department of State

Теги: армения, госдеп, госдепартамент, нагорный карабах, нед прайс, никол пашинян, энтони блинкен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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