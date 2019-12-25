Госдеп обеспокоен решением российского суда отклонить жалобы "Радио Свобода" на штрафы

Нед Прайс видит в России "наращивание репрессивных мер".

Госдеп США обеспокоен решением российского суда отклонить жалобы "Радио Свобода" на штрафы из-за отсутствия маркировки СМИ-иноагента. Об этом журналистам на регулярном брифинге сообщил руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Нед Прайс. По мнению Вашингтона, Москва наращивает репрессивные меры против свободы прессы.

Мы обеспокоены сегодняшним отказом отменить штрафы, несправедливо введенные в отношении "Радио Свобода" в соответствии с законом о регистрации иностранных агентов. Нед Прайс, глава пресс-службы Госдепартамента США

Чиновник заметил, что США будут поддерживать присутствие международных независимых журналистов и СМИ на территории РФ. "Радио Свобода" и его проекты включены Минюстом России в список "СМИ - иностранных агентов" в конце 2017 года.

Госдеп США тесно сотрудничает с Европой по ситуации вокруг Навального.

Фото: YouTube/Department of State