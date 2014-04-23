Госдеп США назвал ситуацию с Алексеем Навальным "срочным вопросом"

Нед Прайс объяснил, что по данному вопросу Вашингтон тесно сотрудничает с ЕС.

Госдепартамент США назвал ситуацию с Алексеем Навальным "срочным вопросом". Об этом на ежедневном брифинге журналистам сообщил официальный представитель внешнеполитического департамента Нед Прайс. Чиновник прокомментировал заявление местного телеканала CNN, который рассказал о том, что Евросоюз объявит о новых ограничениях против Москвы уже на этой неделе.

Мы работали над этим как над срочной проблемой. Мы осознаем, что это вопрос, по которому мы должны продолжать говорить с единых позиций… Я не стал бы задавать какие-то временные рамки по этому поводу, кроме того, чтобы отметить, что мы рассматриваем это как безотлагательный приоритет. Нед Прайс, официальный представитель Госдепа США

В Госдепе отметили, что Вашингтон тесно координирует свои действия с европейскими партнерами, а также другими странами-единомышленниками в сфере соблюдения прав человека.

Госдеп: терпение Вашингтона по Ирану ограничено.

Фото и видео: YouTube/Department of State