Госдеп: терпение Вашингтона по Ирану ограничено

Нед Прайс напомнил Тегерану об американском предложении.

Госдепартамент США заявил, что терпение Вашингтона по Ирану ограничено. Об этом на брифинге с журналистами сообщил руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Чиновник напомнил, что Тегерану предложены переговоры под эгидой Евросоюза, в которых должны участвовать шесть международных посредников. Эта инициатива действует до тех пор, пока Иран не согласится вести переговоры с США по собственной ядерной программе.

Наша цель во всем этом - обеспечить, чтобы у нас вновь были верифицируемые и постоянные ограничения иранской ядерной программы, чтобы Иран не смог приобрести ядерное оружие. Это к тому, что наше терпение не безгранично. Нед Прайс, глава пресс-службы Госдепа США

Госдепартамент отказался комментировать разногласия с Ираном по вопросу уступок. По мнению Прайса, такие проблемы и следует обсуждать на переговорах.

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