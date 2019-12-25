В The Drive разместились статью по материалам американского Госдепа.

США рассекретили подготовку СССР к ядерной войне. Об этом говорится в заявлении американского Госдепартамента. По данным разведчиков, в ноябре 1983 года Советский Союз разместил на территории ГДР около сотни боевых самолетов, которые имели на борту ядерный арсенал для "немедленного использования". Информацию прокомментировали журналисты The Drive.

Авторы публикации уточнили, что подготовка со стороны Москвы являлась следствием недопонимания между СССР и НАТО. Североатлантический альянс проводил военные учения Able Archer 83, в рамках которых проверялась боеготовность сил в европейском регионе "вести ядерные войны в реалистической манере". Этим учениям предшествовало "применение" потенциальным противником химического оружия.

Из материалов Госдепа США следует, то вечером 2 ноября 1983 года 16-я воздушная Краснознаменная армия перевела собственные самолеты в режим боевой готовности. Советские экипажи получили инструкцию ликвидировать цели противника на первой линии.

Госдеп пригрозил новыми санкциями в отношении "Северного потока — 2".

Фото: Минобороны России