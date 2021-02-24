Госдеп пригрозил новыми санкциями в отношении "Северного потока — 2"

Нед Прайс выразил готовность Госдепа США без колебаний ввести новые санкции по требованию конгрессменов.

Госдепартамент США пригрозил новыми санкциями в отношении "Северного потока — 2". Об этом журналистам во время брифинга сообщил руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Чиновник прокомментировал недавно введенные администрацией Вашингтона дополнительные ограничения против проекта российского газопровода.

То, что мы подали в пятницу, — еще не конец истории Нед Прайс, глава пресс-службы Госдепа США

Прайс уточнил, что в случае необходимости США готовы принять новые меры в отношении "Северного потока-2", чтобы выполнить требования американских конгрессменов. Напомним, что на прошлой неделе в Конгрессе состоялся доклад по мерам противодействия проекту газопровода. Затем власти США ввели санкции против "Фортуны", а также его владельца "КВТ-РУС" по закону об энергобезопасности Европы. Известно, что и судно-трубоукладчик, и его владелец уже находились под санкциями по другому закону - "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).

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Видео: YT / U.S. Department of State