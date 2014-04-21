В Госдепе заявили, что не оставят без внимания ситуацию с правами человека в России

Нед Прайс ответил на вопрос о привлечении Москвы к санкциям из-за нарушений прав человека.

В Госдепартаменте США заявили, что не оставят без внимания ситуацию с правами человека в России. Об этом на ежедневном брифинге сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс. Он рассказал, что новая администрация Белого дома будет реагировать на действия, которые, по мнению Вашингтона, считаются недопустимыми. Таким образом спикер ответил на вопрос журналиста о введении новых санкций против Москвы.

Мы очень внимательно отслеживаем нарушения прав человека, и я предполагаю, что вы услышите больше касательно надлежащей реакции США на нарушения, которые мы видим в России...Мы продолжим говорить об этом, будь то Россия или другая страна, где права человека находятся под угрозой Нед Прайс, глава пресс-службы Госдепа США

Эксперт напомнил, что в настоящее время Госдеп изучает российское поведение за последние года. В частности, Национальная разведка анализирует возможное вмешательство Москвы в американские выборы, проведение хакерских атак, предложение вознаграждения "Талибану" (радикальному движению, запрещенному на территории РФ), за убийство военнослужащих Вашингтона в Афганистане.

Позиция Госдепа США по купленным у России Турцией С-400 не изменилась.

Фото: YouTube/Defense Flash News.