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Позиция Госдепа США по купленным у России Турцией С-400 не изменилась
Сегодня, 7:52
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lesjasap

Позиция Госдепа США по купленным у России Турцией С-400 не изменилась

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Нед Прайс прокомментировал новые попытки Анкары наладить диалог с Вашингтоном по российским ЗРК.

В Госдепе США заявили, что позиция по купленным у России Турцией С-400 не изменилась. Об этом на ежедневном брифинге сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента страны Нед Прайс. Чиновник напомнил, что Анкара предлагает новые инициативы, направленные на урегулирование противоречий с Вашингтоном в данной области. В частности, коллеги предложили США эксплуатировать российские ЗРК не на постоянной основе.

Наша политика в отношении С-400 не изменилась. Российские системы не совместимы с техникой НАТО, они угрожают безопасности технологий НАТО и не соответствуют обязательствам Турции как члена НАТО

Нед Прайс, глава пресс-службы Госдепартамента США

Чиновник подтвердил данные о том, что США рассчитывают, что Турция избавиться от российских С-400. Он напомнил, что данная сделка между Москвой и Анкарой привела в декабре 2020 года к введению против Турции санкций в рамках программы CAATSA. 

Госдеп: США оперативно действуют, чтобы "привлечь к ответственности" Россию.

Фото: YouTube/Defense Flash News

Теги: госдеп, госдепартамент, нед прайс, с-400, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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