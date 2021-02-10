Госдеп: США оперативно действуют, чтобы "привлечь к ответственности" Россию

Нед Прайс рассказал, что ситуация находится на контроле у руководителя Нацразведки США.

Госдепартамент США заявил, что Вашингтон оперативно действует, чтобы "привлечь к ответственности" Россию за действия, которые, по мнению администрации Джо Байдена, можно отнести к категории "злонамеренной деятельности". Об этом заявил глава пресс-службы внешнеполитического ведомства Нед Прайс во время брифинга. Корреспонденты спросили у чиновника о том, может ли привести ситуация вокруг Алексея Навального к ускорению введения адресных санкций. Прямого ответа на вопрос Прайс не дал. Он заметил, что Госдеп не собирается мешкать в таких вопросах.

Мы с первого дня пребывания у власти нынешней администрации предпринимаем оперативные действия, чтобы гарантировать, что наши маневры, призванные привлечь к ответственности РФ, достигают этой цели Нед Прайс, представитель Госдепа США

Американец добавил, что сейчас оценкой действий России занимается глава национальной разведки США.

Госдеп США выразил обеспокоенность в связи со словами иранского министра о ядерном оружии.

Видео: YouTube / Defense Flash News