В Госдепе США оценили продление ДСНВ с Россией

Нед Прайс уверен, что продление СНВ-3 соответствует национальным интересам США.

В Госдепартаменте США оценили продление американско-российского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Глава пресс-службы ведомства Нед Прайс рассказал журналистам на брифинге о том, что продление соглашение дает Вашингтону и Москве возможность шире обсудить вопрос стратегической стабильности в мире. Трансляция выступления чиновника велась на YouTube-канале.

Продление ДСНВ дает нам время и пространство для обсуждения более широких вопросов стратегической стабильности, контроля над вооружениями, элементов, которые мы хотим затронуть...Особенно когда отношения конфронтационные, становится еще более важно иметь в наличии что-то такое, как ДСНВ Нед Прайс, глава пресс-службы Госдепа США

Эксперт подчеркнул, что не считает, что существует противоречия в позиции Вашингтона. Ему напомнили, что США критикуют Россию, но одновременно с этим продлевают ДСНВ. Прайс уточнил, что продление СНВ-3 соответствует национальным интересам Америки.

Напомним, что стороны продлили ДСНВ 3 февраля 2021 года. Договор остался без изменений. Он будет действовать до 5 февраля 2026 года.

Байден намерен сотрудничать с Россией и обсуждать с ней противоречия.