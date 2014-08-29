Экс-госсекретарь США надеется, что Вашингтон сможет договориться с Москвой.

Непродление администрацией американского президента-республиканца Дональда Трампа Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) является большой ошибкой Вашингтона. Убежденность в этом выразила бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон, которая выступила на мероприятии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Я полагаю, что позволить ему истечь - это очень большая ошибка. Я надеюсь, что будут предприняты какие-то усилия по достижению соглашений относительно ядерного оружия. Хилари Клинтон, экс-госсекретарь США

Напомним, что ДСНВ представляет из себя последний из международно-правовых ограничителей развертывания ядерного оружия, который истек 5 февраля 2026 года. Американская администрация не стала продливать документ. Власти из Вашингтона заметили, что рассчитывают заключить лучшее соглашение, распространив его действие также на КНР. Ранее, 22 сентября 2025 года российский президент Владимир Путин на совещании с Советом по безопасности страны сообщил, что Москва после истечения ДСНВ в феврале 2026 года готова придерживаться обозначенных ограничений еще в течение года. Однако такая мера жизнеспособна исключительно при условии, что Белый дом будет действовать аналогичным образом.

Хиллари Клинтон в беседе с пранкерами согласилась мешать кампании Трампа.

Фото: YouTube / DWS News