Экс-госсекретарь США сочла кандидата от Республиканской партии "опасным человеком".

Бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон в беседе с пранкерами согласилась мешать кампании члена Республиканской партии Дональда Трампа, чтобы тот не победил на президентских выбораХ, которые состоятся в ноябре 2024 года в стране. Соответствующее заявление российским блогерам Владимиру Кузнецову (Вован) и Алексею Столярову (Лексус) сделал американский политик. Пранкеры представились иностранке бывшим украинским президентом Петром Порошенко. Иностранка заметила, что руководство Трампа было очень плохим для США, а также и всего остального мира, включая и Украину.

Что угодно, что можно сделать, чтобы выступить против него, я полностью за, потому что он очень опасный человек. Если случится худшее, если Трамп победит, нам всем придется решить, что делать. Но я не думаю, что это произойдет. Хилари Клинтон. экс-госсекретарь США

Поли тик из США добавила, что Дональд Трамп является "опасным кандидатом".

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Фото и видео: Telegram / Вован и Лексус