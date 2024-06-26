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Кэмерон: глава МИД Казахстана заявил, что украинцы умирают за Астану

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Глава МИД Британии привел подробности своего разговора с казахстанским коллегой.

В Лондоне утверждают, что министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу в ходе рабочей встречи с британским министром по иностранным делам Дэвидом Кэмероном якобы заявил о том, что украинцы умирают за Казахстан, сдерживая российские войска. Соответствующее заявление российским блогерам Владимиру Кузнецову (Вован) и Алексеем Столярову (Лексус) сделал руководитель внешнеполитического ведомства Соединенного королевства. Иностранец провел разговор с пранкерами, которые представились своему оппоненту именем бывшего украинского президента Петра Порошенко.

Убежден, что Путин хочет часть севера Казахстана… Глава МИД Казахстана сказал, что ситуация осложняется из-за их протяженной границы с Россией… что украинцы рискуют своей жизнью, чтобы сдержать Россию. И это им на пользу.

Дэвид Кэмерон, глава МИД Британии

Кэмерон рассказал пранкерам о разговоре с Трампом об Украине.

Фото и видео: Telegram / Вован и Лексус

Теги: вликобритания, вован и лексус, дэвид кэмерон, казахстан, мид, пранк
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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