Глава МИД Британии привел подробности своего разговора с казахстанским коллегой.

В Лондоне утверждают, что министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу в ходе рабочей встречи с британским министром по иностранным делам Дэвидом Кэмероном якобы заявил о том, что украинцы умирают за Казахстан, сдерживая российские войска. Соответствующее заявление российским блогерам Владимиру Кузнецову (Вован) и Алексеем Столярову (Лексус) сделал руководитель внешнеполитического ведомства Соединенного королевства. Иностранец провел разговор с пранкерами, которые представились своему оппоненту именем бывшего украинского президента Петра Порошенко.

Убежден, что Путин хочет часть севера Казахстана… Глава МИД Казахстана сказал, что ситуация осложняется из-за их протяженной границы с Россией… что украинцы рискуют своей жизнью, чтобы сдержать Россию. И это им на пользу. Дэвид Кэмерон, глава МИД Британии

Кэмерон рассказал пранкерам о разговоре с Трампом об Украине.

Фото и видео: Telegram / Вован и Лексус