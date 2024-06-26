Глава МИД Британии оценил позицию экс-лидера США по украинскому кризису.

В Лондоне объяснили, что во время рабочей беседы с бывшим американским президентом Дональдом Трампом глава МИД Соединенного королевства пытался уговорить иностранного политика из США не блокировать финансовую поддержку армии киевского режима в будущем. Соответствующее заявление российским блогерам Владимиру Кузнецову (Вован) и Алексеем Столярову (Лексус) сделал министр по иностранным делам Великобритании Дэвид Кэмерон. Иностранец провел разговор с пранкерами, которые представились своему оппоненту именем бывшего украинского президента Петра Порошенко. По мнению британца, в республиканской партии США фиксируется определенный раскол мнений и позиций, в том числе того, что касается помощи для ВСУ.

Я ужинал с ним, и моей целью было убедить его не блокировать деньги для Украины, потому что, очевидно, спикер Майк Джонсон хотел двух вещей. Важно постараться убедиться, что Трамп поддержит его в достаточной степени, чтобы это сделать, что в итоге и произошло. Дэвид Кэмерон, глава МИД Британии

Дэвид Кэмерон заметил, что трудно понять личное мнение Дональда Трампа. В Британии полагают, что ключевой момент для международных союзников Украины заключается в том, что они должны убедиться в том, что к ноябрю 2024 года армия киевского режима все еще будет на передовой линии, а Владимир Путин отступит. В этом случае, по мнению Кэмерона, Трамп захочет поддержать победившую сторону.

Кэмерон рассказал пранкерам о реакции Лондона на идею Макрона по Украине.

Фото и видео: Telegram / Вован и Лексус