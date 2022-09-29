Кэмерон рассказал пранкерам о реакции Лондона на идею Макрона по Украине

Глава МИД Британии оценил предложение главы Франции по помощи Украине.

Лондон в частном порядке пытается донести до официального Парижа необходимость не допускать эскалации регионального конфликта на Украине на фоне заявлений со стороны президента Эмманюэля Макрона о возможном вводе на территорию французских войск для поддержки армии киевского режима. Соответствующее заявление российским блогерам Владимиру Кузнецову (Вован) и Алексеем Столярову (Лексус) сделал министр по иностранным делам Соединенного королевства Дэвид Кэмерон. Иностранец провел разговор с пранкерами, которые представились своему оппоненту именем бывшего украинского президента Петра Порошенко.

Я очень приветствую тот факт, что французы изменили свою точку зрения, но я не уверен, что это правильный подход. Я думаю, что проблема в том, что если ввести иностранные войска на Украину, то появится мишень для Путина. И тогда возникает вопрос: как нужно реагировать. Дэвид Кемерон, глава МИД Британии

Напомним, что лидер Елисейского дворца не исключает возможности отправки войск на Украину в том случае, если Москва прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По словам иностранного политика, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.

Кэмерон заявил пранкерам, что Киев не пригласят в НАТО на саммите в июле.

Фото и видео: Telegram / Вован и Лексус